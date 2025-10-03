Sean 'Diddy' Combs’tan mahkemeye özür mektubu

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, yaptıklarıyla başkalarına verdiği tüm acı ve üzüntüden dolayı özür diledi. Cinsel suçlardan hükmü verilen, ancak henüz kaç yıl hapis yatacağı açıklanmayan Diddy, cezası açıklanmadan bir gün önce yazdığı mektupta geçmişteki hatalarını kabul ettiğini belirtti.

Mahkemeye dört sayfalık bir mektup yazan Diddy, özürle başlayan mektubunda, son iki yılın hayatının en zor yılları olduğunu söyleyerek, "Şu anki gerçekliğim ve durumum için suçlayabileceğim tek kişi benim" dedi.

55 yaşındaki rapçi, eski sevgilisi Cassie Ventura’ya yönelik şiddet görüntülerini de hatırlatarak, mektubunda, “Hayatımdaki en büyük pişmanlık. Bunun utancını ömür boyu taşıyacağım” ifadesini kullandı. Sevdiği kadına el kaldırdığı için kendini "tamamen haksız" olarak nitelendiren Diddy, kızlarından birine benzer şekilde vuran başka birini affedemeyeceğini söyledi.

11 YIL HAPSİ İSTENDİ

Combs, temmuz ayında görülen davada fuhuşla ilgili iki suçtan mahkum edilirken, cinsel istismar ve suç örgütü kurma suçlamalarından beraat etmişti. Savcılar 11 yıl hapis cezası talep ederken, savunma tarafı 14 ayla sınırlı bir cezanın yeterli olduğunu söylüyor. Bu durumda Combs’un, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurulduğunda, kısa sürede serbest kalma ihtimali var.