Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sean 'Diddy' Combs’tan mahkemeye özür mektubu

        Sean 'Diddy' Combs’tan mahkemeye özür mektubu

        Cinsel saldırı suçundan hüküm giydiği için cezaevinde bulunan şarkıcı Sean 'Diddy' Combs, cezası açıklanmadan bir gün önce mahkemeye yazdığı mektupta, geçmişteki şiddet dahil tüm hatalarını kabul ederek özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 17:18 Güncelleme: 03.10.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, yaptıklarıyla başkalarına verdiği tüm acı ve üzüntüden dolayı özür diledi. Cinsel suçlardan hükmü verilen, ancak henüz kaç yıl hapis yatacağı açıklanmayan Diddy, cezası açıklanmadan bir gün önce yazdığı mektupta geçmişteki hatalarını kabul ettiğini belirtti.

        Mahkemeye dört sayfalık bir mektup yazan Diddy, özürle başlayan mektubunda, son iki yılın hayatının en zor yılları olduğunu söyleyerek, "Şu anki gerçekliğim ve durumum için suçlayabileceğim tek kişi benim" dedi.

        55 yaşındaki rapçi, eski sevgilisi Cassie Ventura’ya yönelik şiddet görüntülerini de hatırlatarak, mektubunda, “Hayatımdaki en büyük pişmanlık. Bunun utancını ömür boyu taşıyacağım” ifadesini kullandı. Sevdiği kadına el kaldırdığı için kendini "tamamen haksız" olarak nitelendiren Diddy, kızlarından birine benzer şekilde vuran başka birini affedemeyeceğini söyledi.

        REKLAM

        11 YIL HAPSİ İSTENDİ

        Combs, temmuz ayında görülen davada fuhuşla ilgili iki suçtan mahkum edilirken, cinsel istismar ve suç örgütü kurma suçlamalarından beraat etmişti. Savcılar 11 yıl hapis cezası talep ederken, savunma tarafı 14 ayla sınırlı bir cezanın yeterli olduğunu söylüyor. Bu durumda Combs’un, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurulduğunda, kısa sürede serbest kalma ihtimali var.

        Diddy, mektubunda “Tüm yanlışlarımın sorumluluğunu üstleniyorum. Geçmişimden kaçmayı bıraktım. Uyuşturucu bağımlılığı ve öfke sorunlarımı kabul ediyorum” ifadesini kullandı.

        2016 yılında kaldıkları otelde Diddy'nin, o dönemki sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntüleri 2024'te yayınlanmıştı
        2016 yılında kaldıkları otelde Diddy'nin, o dönemki sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntüleri 2024'te yayınlanmıştı

        Hapishanede geçirdiği süre boyunca geliştiğini iddia eden Diddy, 25 yıl sonra ilk kez ayık olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Çocuklarını hayal kırıklığına uğrattığını kabul eden Diddy, hakimden merhamet dileyerek, ancak eve dönüp her zaman ihtiyaç duydukları ebeveyn olma şansını istedi. 84 yaşındaki annesine de bakmak istediğini belirten Diddy, annesinin yakın zamanda beyin ameliyatı geçirdiğini ekledi.

        CEZAEVİNDE KORKUYORMUŞ

        Bulunduğu cezaevindeki korkunç yaşam koşullarından şikayet eden şarkıcı, hakime sempati istemediğini, ancak hayatını kaybetmekten korktuğunu söyledi. Diddy, parmaklıklar ardında geçirdiği zamanın onu korkuttuğunu belirtti.

        Diddy mektubunu, hakimden kendisine daha iyi bir oğul, baba, toplum lideri olma ve daha iyi bir hayat yaşamak için bir şans daha vermesini isteyerek bitirdi.

        Cassie Ventura - Sean 'Diddy' Combs
        Cassie Ventura - Sean 'Diddy' Combs

        Diddy'nin eski sevgilisi Cassie Ventura ise mahkemeye gönderdiği dilekçede yargıçtan Combs’a karşı yumuşak davranmaması çağrısı yaptı. Ventura, geçmişte şiddete ve baskıya maruz kaldığını belirterek güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sean Diddy Combs
        #şiddet
        #mahkeme
        #fuhuş
        #cinsel saldırı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?