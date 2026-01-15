Habertürk
        Sean Penn genç sevgilisi Valeria Nicov ile görüntülendi

        Sean Penn, kendisinden 35 yaş küçük Moldovalı model sevgilisi Valeria Nicov ile el ele alışverişe çıkarken görüntülendi

        Giriş: 15.01.2026 - 10:45 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:45
        Genç sevgilisiyle görüntülendi
        İki Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, model sevgilisiyle görüntülendi. 65 yaşındaki Hollywood yıldızı, Santa Monica'da 30 yaşındaki Moldovalı sevgilisi Valeria Nicov ile birlikte alışveriş yaptı.

        Sean Penn ile Valeria Nicov, Eylül 2024'ten beri birliktelik yaşıyor. Çift, Kasım 2024'te Marakeş Uluslararası Film Festivali'nde kırmızı halıda ilk kez birlikte görüntü vermişti.

        Sean Penn ile Valeria Nicov ilişkisini, mümkün olduğu kadar gözlerden uzak yaşamaya gayret gösteriyor. Birlikte görüldükleri son fotoğraflar, Temmuz 2025'te Paris'te ünlü arkadaş grubuyla akşam yemeği yerken çekilmişti.

        Sean Penn, pazar gecesi düzenlenen Altın Küre Ödülleri törenine de tek başına katıldı.

        Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

        Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        #Sean Penn
        #sevgili
        #Valeria Nicov
