Sebastian Szymanski: Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıktım
Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıktım" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Sebastian Szymanski, galibiyeti değerlendirdi.
"FENERBAHÇE FORMASIYLA 100. MAÇIMA ÇIKTIM"
Öncelikle sarı-lacivertli takımda oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Sebastian Szymanski "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Fenerbahçe formasıyla 100 maçıma çıktım ve bundan dolayı da çok mutluyum. Bu da kolay bir istatistik değil. Herkese teşekkür ederim. Onlarsız, 100. maçıma çıkamayabilirdim. Umarım Fenerbahçe'de daha fazla forma giyerim." dedi.
"TRABZONSPOR'A FIRSAT TANIMADIK"
Trabzonspor maçı hakkında konuşan Szymanski "İyi oynadık, takım olarak mücadele ettik. İlk yarı küçük hatalar yaptık ve kalemizde bir gol gördük. İkinci yarıyı tamamen kontrol ettik ve Trabzonspor'a fırsat tanımadık. Büyük bir 3 puan elde ettik." ifadelerini kullandı.