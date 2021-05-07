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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Şebeke suyuna zirai ilaç karıştı! 2 kişi zehirlendi - Haberler
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İçme suyu şebekesine zirai ilaç karışınca çeşmeler sarı aktı; 2 kişi zehirlendi

Eskişehir’de şebeke suyunda zirai ilaç paniği yaşandı. Kentin Alpu ilçesinde içme suyu hattına, şebekeye kaçak olarak bağlanan bir evden zirai ilaç karıştı. İlçenin bin 500 nüfuslu Yunus Emre Mahallesi’nde çeşmelerden bir süreliğine içme suyu sarı renkle akarken, sudan zehirlendiği belirlenen 1’i çocuk 2 kişi tedavi altına alındı. Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güler, ilacın kasıtlı olarak karıştırılmadığını düşündüklerini belirterek, “Vatandaşımız ilaçlama tankerine su alırken, ilçemizdeki bir kanalizasyon çalışması esnasında içme suyu borusunun patlaması sonucu bir vakum oluşmuş ve tankerde bulunan tarım ilacının da içme suyuna karıştığı yönünde bir tespitimiz var” dedi.

SON DAKİKA: Şebeke suyuna zirai ilaç karıştı! 2 kişi zehirlendi - Haberler
Şebeke suyuna zirai ilaç karıştı! 2 kişi zehirlendi
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DHA

Alpu ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde dün sabah 09.30 sıralarında çeşmelerden sular sarı renkle akmaya başladı. Alpu Belediyesi gelen ihbarlar üzerine su dağıtımını keserken, yapılan ilk incelemede su şebekesine zirai ilacın karıştığı tespit edildi. Belediye ve cami hoparlörlerinden çeşme sularına ilaç karıştığı ve kullanılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı. Yaklaşık bin 500 nüfuslu mahalle sakinlerinin su ihtiyaçları ise tankerlerle sağlanıyor.

DHA'da yer alan habere göre, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güler, içme suyu şebekesine kaçak olarak bağlanan bir evden yanlışlıkla zirai ilacın karıştığını tespit ettiklerini ifade ederek, “Biliyorsunuz bizim ilçemiz tarım bölgesi. Tarımsal faaliyetlerimizin yoğun olduğu bir yerleşkeyiz. Yapılan tespitler de bu doğrultuda, vatandaşımız ilaçlama tankerine su alırken, ilçemizdeki bir kanalizasyon çalışması esnasında içme suyu borusunun patlaması sonucu bir vakum oluşmuş ve tankerde bulunan tarım ilacının da içme suyuna karıştığı yönünde bir tespitimiz var. Bunların araştırma çalışmalarına ESKİ ekipleri ve buradaki ilgili kurumlarımız tarafından devam ediliyor. En önemlisi burada telafisiz bir kaza ile karşı karşıya kalmadık. İnsan sağlığına zarar verecek durumlarla karşı karşıya kalmadık. Bir vatandaşımız bundan etkilendi, o da bir gün gözlem altında kaldı ve sağlığına kavuştu” dedi.

Yunus Emre Mahallesi’ndeki su borularının değiştirilme çalışmaların sürdüğünü kaydeden Güler, “Su hatlarımız yaklaşık 40 yıllık hatlardı. Bu vesileyle, eski su hatlarımızı da o kimyasalın kalıntısı kalmaması için Yunus Emre mahallemizin bütün içme suyu hatlarını da insanlarımızı daha fazla mağdur etmeden 4-5 gün gibi bir sürede hatlarımızı yenileyeceğiz. Vatandaşımızın şu anda bir mağduriyeti söz konusu değil. Yaklaşık 7 aracımızla vatandaşın su ihtiyacını gideriyoruz. Bir aracımızla içme suyu hizmeti veriyoruz” şeklinde konuştu.

ESKİ, SU BORULARINI DEĞİŞTİRİYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri, su hattına kaçak bağlantı yapılması sonucu zirai ilacın şebekeye karıştığının tespit edildiğini açıkladı. ESKİ’den yapılan açıklamada su borularının değiştirildiği belirtilerek, “Yunus Emre Mahallesi’nde hatta kaçak bağlantı yaptığını tahmin ettiğimiz, tarımsal faaliyetle uğraşan bir vatandaşın ilaçlama tankında zirai ilaç hazırlama esnasında tankta bulunan zirai ilacı ters vakum etkisi ile şebeke hattına kaçırması nedeniyle şebeke hattımızda insan sağlığına zararlı durum meydana gelmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekiplerimiz duruma derhal müdahale ederek gerekli önlemleri kısa sürede almıştır. Bölgedeki içme ve kullanma suyu hatları yenileme kararı alınmıştır. Hatta kaçırılan zirai ilacın bilimsel olarak boru yüzeyinden temizlenmesi mümkün olmaması nedeniyle, yeni hat yapım çalışması en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacaktır” denildi.

SU TESTLERİ TEMİZ ÇIKTI

İçme suyu hattına karışan zirai ilaç nedeniyle Alpu İlçesi Kaymakamlığı’nın yanı sıra Alpu Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı. İlaçlı olduğu tespit edilen suyun şebekeden tahliyesi sağlanırken, son yapılan testlerde de suyun ‘temiz’ olduğu belirlendi. Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de içme suyu hattına 10 evden kaçak bağlantı yapıldığını belirlerken, zirai ilacın hangi evden karıştığına ilişkin incelemesini sürdürüyor.

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