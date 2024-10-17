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        Şebnem Korur Fincancı hakkında karar

        Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, "TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı" yönündeki iddiaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 13:36 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:45
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        Şebnem Korur Fincancı hakkında karar
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        Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, TSK'nın terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı.

        Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

        FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

        Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

        MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yayınlayarak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

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