Sebzeli Bulgur Pilavı nasıl yapılır? Sebzeli Bulgur Pilavı tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis sebzeli bulgur pilavı tarifi

SEBZELİ BULGUR PİLAVI MALZEMELERİ

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet patlıcan

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı sıcak su

SEBZELİ BULGUR PİLAVI YAPILIŞI

Patlıcanlar soyularak küçük küçük doğranır ve tuzlu suda 15-20dk kadar bekletilir.

Soğan yemeklik doğranır ve pembeleşene kadar sıvı yağda kavrulur.

Patlıcanlar süzülür ve biberlerde doğrandıktan sonra tencereye eklenir ve soğanla birlikte kavrulmaya başlanır.

Sebzelerin pişmesine yakın küçük doğranmış domatesler eklenir ve tencerenin kapağı kapatılarak sebzeler pişene kadar beklenir.

Domates mevsimi değilse eğer bu aşamada biraz salça eklenir ve kavrulur, ancak mevsiminde domates kullanmanızı tavsiye ederim.

Pişen sebzelerin üzerine yıkayıp suyunu süzdüğünüz bulgurlar eklenir, tuzu ilave edilerek, tencereye sıcak su eklenir.

Pilavın üzerini örtecek kadar su yeterli olacaktır. Su miktarını ölçmeyi unuttum, bir sonrakinde yapışımda ölçüsünü belirteceğim.

Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte bulgurlar şişip yumuşayana kadar pişirilir.

Pilavın suyu yetersiz gelip tencerenin tabanına yapışmaması için ara sıra kontrol etmeyi unutmayın.

Suyu azalmış ancak hala pişmemiş ise bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz.

Ocağı kapattıktan sonra kapağın altına kağıt havlu sererek demlendirin.