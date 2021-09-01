AB Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para platformlarının hayatta kalabilmeleri için regülasyonlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gensler, Financial Times'a yaptığı açıklamada kendi bakışının "teknoloji nötr" olduğunu ifade etti. Kamu yararı açısından bakıldığında kripto varlıklar ile diğer varlıklar arasında bir fark görmediğinin altını çizdi.

Finans sektörünün güven ile alakalı olduğunun altını çizen Gensler, "Tarih bize gösteriyor ki eğer ayakta kalmak istiyorsanız kamu politikası çerçevesi içinde bir yeriniz olması gerekiyor" yorumunda bulundu.