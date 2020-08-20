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Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren organize toptancı Bizim Toptan’ın, geleneksel kanalın bakkal, market gibi küçük girişimcilerine rekabet avantajı sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunan iş modeli SEÇ Market, anonim şirket yapısı kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan’ın yüzde 90, Yıldız Holding’in de yüzde 10 ortak olduğu SEÇ Marketçilik, anonim şirket statüsüyle yeni dönemde küçük girişimcilere sunduğu avantajları artırmayı hedefliyor.

Bunların başında ise, holdingin grup yapısından faydalanarak girişimcilere bilgi ve deneyim aktarımı yapmak, bu sayede rekabet üstünlüğünü güçlendirmenin geldiği kaydedildi.

Bunun için SEÇ Market’ten hizmet alan küçük girişimcilerin, Yıldız Holding’in gıda ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinin tepe yöneticilerinden mentorluk desteği alabilecekleri aktarıldı.

Bu kapsamda başta Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü olmak üzere, Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel ve Bizim Toptan Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu gibi isimlerin bilgi ve deneyimlerini küçük girişimcilere aktaracakları öğrenildi.

SEÇ Marketçilik'in, Türkiye çapında 938 olan bayi sayısını önümüzdeki dönemde daha da artırmayı ve yaygınlaşmayı hedeflediği belirtildi.