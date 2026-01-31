Seccadeye ayakkabı ile basmak günah mı? Diyanet’e göre seccadeye ayakkabı ile basmak caiz mi?

Seccadenin dinî anlamı nedir? Seccade, namaz kılmak için kullanılan ve ibadete tahsis edilen bir eşyadır. İslam’da namazın eda edildiği yerin temiz olması şarttır. Bu nedenle seccade, temizlik ve saygı ile ilişkilendirilen bir ibadet aracıdır. Seccadeye yönelik davranışlar da bu çerçevede değerlendirilir.

Ayakkabı ile seccadeye basmak neden sakıncalı görülür? Diyanet’e göre ayakkabılar, dışarıda giyildiği için genellikle necaset (pislik) taşıma ihtimali bulunan eşyalardır. Bu nedenle ayakkabı ile seccadeye basmak, seccadenin temizliğini bozma ihtimali taşır. Temizlik şartının ihlali söz konusu olabileceği için bu davranış dinen uygun görülmez. Özellikle bilerek ve isteyerek yapılan bu davranış, ibadete saygısızlık olarak değerlendirilir.

Bilmeden seccadeye ayakkabı ile basmak günah mı? Diyanet’in açıklamalarına göre bilmeden, dalgınlıkla veya farkında olmadan seccadeye ayakkabı ile basılması günah olarak değerlendirilmez. Çünkü İslam’da sorumluluk, niyete bağlıdır. Kişinin kasıtlı bir saygısızlık amacı yoksa, bu durum günah sayılmaz. Ancak böyle bir durum fark edildiğinde seccadenin temizlenmesi gerekir.

Bilerek seccadeye ayakkabı ile basmanın hükmü Eğer bir kişi seccadeye bilerek ve isteyerek ayakkabıyla basarsa, bu davranış dinen uygun kabul edilmez. Diyanet’e göre bu tutum, ibadet mekânına ve namaza gereken saygıyı göstermemek anlamına gelir. Böyle bir davranış günah kapsamında değerlendirilir ve kaçınılması gerekir. Seccade kirlendiyse ne yapılmalı? Ayakkabı ile basılması sonucu seccadenin kirlendiğinden şüphe edilirse, namaz kılınmadan önce mutlaka temizlenmelidir. Diyanet’e göre temizlik şüphesi bulunan bir seccade üzerinde namaz kılmak uygun değildir. Seccade yıkanarak veya necasetten arındırılarak tekrar kullanılabilir. Cami ve ibadet adabı açısından değerlendirme Diyanet, cami adabına ve ibadet mekânlarına saygının, İslam ahlakının önemli bir parçası olduğunu vurgular. Seccadeye ayakkabı ile basmamak, sadece fıkhî bir mesele değil, aynı zamanda edep ve saygı meselesidir. Bu nedenle bilinçli olarak bu tür davranışlardan kaçınılması gerekir. Diyanet’in genel değerlendirmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre seccadeye ayakkabı ile basmak, bilerek yapılması hâlinde dinen caiz değildir. Ancak bilmeden ve kasıtsız şekilde gerçekleşen durumlar günah olarak değerlendirilmez. Bu tür hâllerde seccadenin temizlenmesi yeterlidir. Esas olan, ibadet edilen yerlere saygı göstermek ve temizlik şartlarına riayet etmektir.