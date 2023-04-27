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Seçim öncesi ve sonrası borsa nasıl hareket edecek?

Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Direktörü Fatih Bozkurt oldu. Borsa İstanbul'un seçim öncesi ve sonrası olası senaryolara göre hareket yönünü tahmin etmeye çalışan Bozkurt özellikle önceki seçimlere göre yabancı yatırımcı oranının daha az olmasının yaratacağı farklılık üzerinde durdu. Borsaya alternatif yatırım araçlarından altın ve altın sertifikalarına yönelik görüşlerini açıklayan Bozkurt, Darphane'nin çıkardığı altın sertifikalarının fiyatına yönelik uyarılarda bulundu.

Seçim öncesi ve sonrası borsa nasıl hareket edecek?
HABERTURK.COM

Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Direktörü Fatih Bozkurt oldu. Borsa İstanbul'un seçim öncesi ve sonrası olası senaryolara göre hareket yönünü tahmin etmeye çalışan Bozkurt özellikle önceki seçimlere göre yabancı yatırımcı oranının daha az olmasının yaratacağı farklılık üzerinde durdu. Borsaya alternatif yatırım araçlarından altın ve altın sertifikalarına yönelik görüşlerini açıklayan Bozkurt, Darphane'nin çıkardığı altın sertifikalarının fiyatına yönelik uyarılarda bulundu.

YÜZDE 14'LÜK KÖPÜK

Bozkurt, uluslararası piyasalarda fiyatı belirlenen ons altın fiyatı ve dolar/TL'nin durumuna göre fiyatı değişen gram altın fiyatı ile Darphane'nin çıkardığı altın sertifikaları arasında yüzde 14'lük bir fiyat farkı oluştuğuna dikkat çekti. Borsada ALTIN S1 kolaylıkla alınıp satılan ve alım satım arasında önemli bir marj olmayan altın sertifikalarının yılbaşından bu yana yüzde 27 yükseldiğini buna karşın gram altının yüzde 13 değer kazandığını dile getiren Bozkurt, arada yüzde 14'lük fark olduğuna işaret etti. Gram altın fiyatının ons altın ve dolar/TL tarafından belirlendiğini hatırlatan Bozkurt, bu tutarın yüzde 5'lik diliminin dolar/TL'nin bankalardaki alım satım fiyatı arasındaki fiyat marjından, geri kalan yüzde 9'luk kısmın ise sertifikaya olan talepten kaynaklandığını belirtti. Bozkurt, finansal piyasalarda anomali oluşması durumunda şartlar normale döndüğünde bu durumun normale dönmesinin büyük bir ihtimal olduğunu açıkladı.

ALTIN SERTİFİKASININ FİYATI 4 AYDA YÜZDE 27 YÜKSELDİ

YABANCININ HAREKET TARZI NE OLUR?

Bozkurt, Borsa İstanbul’daki olumsuz sürecin sadece seçim ile ilgili olup olmadığını değerlendirerek halka arzlar ve arzların endekse etkisi konusundaki görüşlerini de aktardı. Borsaya gelen yaklaşık 3 milyon yeni yatırımcının bundan sonraki süreçte borsaya etkisi konusundaki fikirlerini açıklayan Bozkurt, bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım perspektifinin ne olabileceğine yönelik yorumlarını dile getirdi. Seçim sonrasını yönelik senaryolara göre para ve sermaye piyasalarının nasıl hareket edeceğine dair beklentilerini dile getiren Bozkurt, bu süreçte sektörel farklılıklar olup olmayacağına dair görüşlerini aktardı.

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