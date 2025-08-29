Tüzük gereği yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvurularının 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabileceği belirtildi.

Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Kulübün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 arasındaki bütçesi oylanacak. Ayrıca birçok konuda yönetim kuruluna yetki verilip verilmeyeceği görüşülerek karara bağlanacak.

İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak.