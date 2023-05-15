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Seçimler 2. tura kaldı! 2023 İkinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak ve süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. 2023 seçimlerinde geçerli oy çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimleri Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından yayınlanan 2. tur seçim takvimine göre gerçekleştirilecek. Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan ikinci tur seçimleri için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 20 ile 24 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilecek. İşte YSK 2023 genel seçimleri ikinci tur işleyişi...

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  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Katılım oranı yüzde 88,92 olan seçimlerde açıklanan resmi olmayan rakamlara göre; Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sinan Oğan'ın ise 5,47'nin oy aldığı görüldü. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, 2023 Genel seçimlerinde yüzde 50+1 oy oranı sağlanamadığı için seçimin ikinci tura kaldığını açıkladı. İkinci tur seçimleri Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. İşte İkinci tur seçim takvimi ile gün gün seçim işleyişi...
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    TÜRKİYE YENİDEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR!

    Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    İTİRAZLAR BİTİYOR!

    Sandık kurullarının karar ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz 15 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA!

    YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı: Yener ikinci tur oylama için sürecin nasıl işleyeceğini de açıkladı.
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    "SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

    YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum personeline teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personeline ve kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz. Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır.
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    İKİNCİ TUR SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

     

    28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    İKİNCİ TUR NASIL YAPILACAK?

    Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır.

    28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz."
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    YSK 2023 GENEL SEÇİMLERİ İKİNCİ TUR TAKVİMİ

    Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu kalması durumunda seçim takvimi şu şekilde işleyecek:

    15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

    19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

    20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

    24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

    28 Mayıs: Oy verme günü.

    29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
  • Seçimler 2. tura kaldı! 2023 seçimleri ikinci tur genel seçimleri ne zaman yapılacak? 2. tur seçimlerinde süreç nasıl işleyecek? İkinci turda yüzde 50 sınırı olacak mı?

    31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

    1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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