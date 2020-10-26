Show TV ekranlarında dün akşam saat 00.30'da yayınlanan Seçkin Tetikçiler filmini oyuncuları ve konusu sosyal medyada merak konusu oldu. Başrollerinde Hollywood'ın usta oyuncuları Jason Statham ve Robert De Niro gibi usta oyuncuların yer alıyor. İşte Seçkin Tetikçiler filmine dair detaylar...

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz Gizli Servisi'nin eğitimli ve emekli üyelerinden biri, kendisini yetiştiren kişi zor durumda kalınca bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Dostunu kurtarmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü en az kendisi kadar yetenekli diğer ajanı ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Gary McKendry’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen gibi usta oyuncuların yer aldığı 2011 yapımı “Seçkin Tetikçiler”, Cumartesi gecesi Show TV’de!