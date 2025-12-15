SED ödemeleri hesaplara yattı mı? Aralık 2025 SED ödemeleri ne zaman hesaba geçecek?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken veya ekonomik olarak zor durumda olan ailelere yönelik yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Aralık ayı ödemeleri araştırılıyor. Memur maaş kat sayısından dolayı bu ay zamlı yatacak olan ödemeler, düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki, Aralık ayındaki SED ödemeleri yatırıldı mı?
Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, 2025 Aralık ayında da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, SED ödemeleri hesaplara yattı mı? Aralık 2025 SED ödemeleri ne zaman hesaba geçecek?
ARALIK AYI "SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK" ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına ilişkin 1 milyar 473 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ‘Sosyal ve Ekonomik Destek’te bulunduklarını bildirdi.
Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, şunları kaydetti;
Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için aralık ayına yönelik toplam 1 milyar 473 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık.