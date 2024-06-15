SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı SED Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme tarihleri 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı SED ödemelerinin yatırılacağını açıkladı. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla ödenen SED yardımı, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2024 Haziran ayı SED Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme tarihleri
SED yardımı Haziran ödemelerine ilişkin verilen bu halktan yararlanan vatandaşlar ödemeler hesaplara yattı mı sorusu merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklama Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi'nin hesaplara yatırılacağını açıkladı. İşte detaylar
SED ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 887 milyon lira tutarındaki haziran ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatıracaklarını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz." ifadelerini kullandı