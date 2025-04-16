Bakan Göktaş açıkladı: 2025 Nisan SED ödemeleri yattı! SED ödemeleri sorgulama ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ailelerin maddi açıdan desteklenmesi ve geçici ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Nisan ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Konuya ilişkin beklenen açıklama Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Şimdi ise SED desteğinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerini nereden ve nasıl sorgulayabileceklerini merak ediyor. İşte, SED ödemelerine dair detaylar ve sorgulama yöntemleri...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelerin güçlendirilmesi, geçici olarak yaşanan sosyal ve ekonomik güçlüğün önüne geçilmesi gibi amaçlarla hak sahiplerine verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri Nisan ayı hesaba yattı. Beklenen açıklama Bakan Göktaş'tan geldi. Peki, SED ödemeleri nereden ve nasıl sorgulanır?
2025 NİSAN SED ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.
NİSAN AYINDA 1 MİLYAR 231 MİLYON TL HESAPLARA YATIRILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
Bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.
Sosyal Ekonomik Destek sayesinde, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak, çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.
KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.