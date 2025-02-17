TOPLAMDA 1 MİLYAR 208 MİLYON SED ÖDEMESİ YAPILDI

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 7 bin 94 liraya yükseldiğini belirterek, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu.