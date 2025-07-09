BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinde yapılan artışın detaylarını paylaştı.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

“SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi.

Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.

Yapılan yeni düzenleme sonrasında ağustos ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”