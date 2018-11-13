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Dediler ki ‘Seda Hanım teklif var mı ?’ ‘Üç tane var , iki tanesi tek başıma. Bir tanesi bir erkekle’ dedim ve içeri girdim. Bundan başlık çıkmaz ki. ‘Kadına tövbe etti’ diye başlık atmışlar. 22 yıldır ilk defa tükendiğimi hissettim. "