Seda Bakan ile Berfu Yenenler arasında 'baby shower' polemiği

Berfu Yenenler, YouTube kanalında Seda Bakan'ı ağırladı. Programda Seda Bakan ile Berfu Yenenler arasındaki 'baby shower' tartışması sosyal medya platformu X'te gündem oldu.

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI"

Seda Bakan, "Ne o öyle herkesten hediye beklemek... Çok ayıp değil mi? Ben kimseye 'bana hediye getirin' diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı. Gelen zaten eli boş gelmiyor ki" dedi.