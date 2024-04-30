Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Seda Bakan ile Berfu Yenenler arasında 'baby shower' polemiği - Güncel Magazin Haberleri

        Seda Bakan ile Berfu Yenenler arasında 'baby shower' polemiği

        Ünlü oyuncu Seda Bakan, Berfu Yenenler'in programına konuk oldu. İkili arasında 'baby shower' polemiği yaşandı. Bakan, "Bizim kültürümüze aykırı" derken, Yenenler ise bu etkinliği savundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bizim kültürümüze aykırı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Berfu Yenenler, YouTube kanalında Seda Bakan'ı ağırladı. Programda Seda Bakan ile Berfu Yenenler arasındaki 'baby shower' tartışması sosyal medya platformu X'te gündem oldu.

        "BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI"

        Seda Bakan, "Ne o öyle herkesten hediye beklemek... Çok ayıp değil mi? Ben kimseye 'bana hediye getirin' diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı. Gelen zaten eli boş gelmiyor ki" dedi.

        REKLAM

        Berfu Yenenler; "Ben o kültürü hemen sahiplenirim. Çok pahalı... Ama doğru dolulukta gelmesi lâzım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor." dediği esnada, Seda Bakan araya girerek, "Baby shower yapacağına bebeğinin eksiklerini al bence" ifadelerini kullandı.

        BABY SHOWER (BEBEK PARTİSİ)

        'Baby shower' bir çocuğun doğumunu veya beklenen doğumunu kutlamak için hediye vermeye odaklanan bir etkinliktir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seda Bakan
        #Berfu Yenenler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend