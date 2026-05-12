Seda Sayan: Düğün yapmayın
7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, evlenecek gençlere seslenerek, "Düğün yapmayın, IBAN yollayın" dedi
Seda Sayan, YouTube'da yaptığı yeni programıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bu defa düğün yapacak gençlerle ilgili konuştu.
Sayan, "Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz. Ama astarı yüzünden pahalıya geliyor. Hiç uğraşmayın, nikah yapın, IBAN verin. Bir de bohça işi var. Ne kadar gereksiz" dedi.
Sayan, "Aslında IBAN akıllıca. En azından doğrudan para gönderirsin. Eskiden takı törenini kameradan izlerlerdi. Kim ne taktı diye çetele tutarlardı. 'Ayşe Hanım'ın kızına iki bilezik taktım’ diye yazarlardı. Sonra aynı takıyı geri beklerlerdi" ifadelerini kullandı.
Kafa TV'deki programında açıklamalar yapan Sayan, "Oğlum Oğulcan’a yurt dışında evlenmesini söylüyorum. Çünkü kimseyi memnun edemezsiniz. Yemeği beğenmezler, gelinliğe kusur bulurlar. Limonatayı bile beğenmeyen çıkar" diye konuştu.
Seda Sayan, 2022'de Çağlar Ökten ile evlenmişti.