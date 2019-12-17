Instagram'daki paylaşımlarına uyguladığı filtrelerle çok konuşulan Seda Sayan, bu sefer Safiye Soyman'la çekildiği fotoğrafındaki gençlik efektiyle dikkat çekti.
Soyman, arkadaşıyla çekildiği pozu sosyal medya hesabına ekledikten sonra kısa sürede büyük beğeni aldı.
İkilinin paylaşımı takipçilerinden, "Safiye Soyman çok genç görünüyor" ve "Seda Sayan'ı yıllar teğet geçmiş" şeklinde yorum geldi.
CANLI YAYINDA YÜZÜNÜ GERDİRMİŞTİ
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda yüzünü girdirdiği anları canlı yayından o anları takipçileriyle paylaşmıştı. Geçirdiği operasyonda çıkan görüntüler çok konuşulmuştu.
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