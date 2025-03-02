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        Haberler Magazin Seda Sayan'ın 'Ayakçı' rolü - Magazin haberleri

        Seda Sayan'ın 'Ayakçı' rolü

        Seda Sayan, komedi macera türündeki 'Ayakçı'da kamera karşına geçerken Ulaş İnan Torun'un kafasında rol gereği şişe kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 02.03.2025 - 18:36
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        Kafasında şişe kırdı
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        Seda Sayan, komedi macera türündeki 'Ayakçı’da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun'un başrollerinde yer aldığı filmde 'Emanet' adlı bir pavyon kadınını canlandıran Seda Sayan, Torun’un kafasında şişe kırdı.

        Film; bir milyoncu dükkanı açma hayali kuran kargocu 'Hayri'nin, tesadüfler sonucu eline geçen yasadışı bir paketi teslim etmek için içine girdiği eğlence ve macera dolu yolculuğu konu ediniyor. Gökhan Yıkılkan'ın 'Hayri'yi, Ulaş İnan Torun ise yetiştirme yurdunda büyümüş, üniversite mezunu 'Serkan'ı canlandırdı.

        Poll Films imzalı filmin, yönetmenliğini Mustafa Kotan yaptı.

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