Seda Sayan: Kadir Abi bana hocalık yaptı

Giriş: 23.01.2019 - 10:36 | Güncelleme:  

Seda Sayan konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu. Sayan, Kadir İnanır'dan çok şey öğrendiğini "Bana hocalık yaptı" sözleriyle anlattı

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    Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, TRT'de yayınlanan 'Müzik Dünyası'nın konuğu oldu. İşte Sayan'ın açıklamalarından satır başları: 

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    "Çocukken katıldığım ilk müzik yarışmasında elendim. Sonra düğünlerde şarkı söylemeye başladım. Babamın para kazanması imkansızdı, aileme ben baktım.

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    Kadir İnanır ile 1984'te oynadığım 'İmparator' filmiyle tanındım. Finalde ölünce, annem gerçek sanıp ağlamıştı. Kadir ağabeyimden çok şey öğrendim, bana hocalık yaptı.

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    Gençler sesini açmak için evde ya da banyoda boş yere şarkı söylemesin. Deniz kenarında, ormanda ya da araba kullanırken bağırarak ses açabilirler. Bu benim özel taktiğimdir." 

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