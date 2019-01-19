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Daha önce hakkında çıkan Mülayim isimli asistanını cuma namazına gittiği için kovulduğu yönündeki haberlere yanıt veren Sayan, "Siz az çok beni tanıyorsunuz öyle bir şey olabilir mi tabii ki hayır" yanıtını verdikten sonra evinin yolunu tuttu.