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        Haberler Bilgi Gündem Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Selek neden gözaltına alındı?

        Seda Selek kimdir? Seda Selek neden gözaltına alındı?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı. Yaşanan son dakika gelişmesi, "Seda Selek kimdir? Seda Selek neden gözaltına alındı?" sorularını gündeme getirdi. İşte gazeteci ve haber sunucusu Seda Selek'in biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 20:56 Güncelleme: 28.01.2025 - 20:56
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        Seda Selek kimdir?
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        Seda Selek'in hayatı ve kariyeri hakkında çıkan gözaltı kararı sonrası gündemdeki yerini aldı. Görsel ve yazılı basında birçok kurumda çalışan haber sunucusu ve gazeteci Seda Selek, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Peki, "Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Selek neden gözaltına alındı?" İşte detaylar...

        SEDA SELEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkındaki iddiaları dile getirdiği bilirkişinin konuşmasını paylaştığı gerekçesi ile gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı. Aynı soruşturmada çerçevesinde Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltına alındı

        SEDA SELEK KİMDİR?

        Seda Selek, 1980 yılında İstanbul'da doğmuş bir televizyon sunucusu ve radyocudur. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu olan Selek, medya kariyerine 1999 yılında Kuşdili Eğitim Merkezi'nde aldığı diksiyon ve spikerlik eğitimi ile başlamıştır. Medya dünyasına adımını 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak atan Selek, ardından 24 TV, TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi birçok önemli kanalda sunuculuk ve moderatörlük görevlerinde bulunmuştur.

        Üç yıl boyunca Halk TV'de ana haber sunuculuğu yapan Seda Selek, kısa bir süreliğine kanaldan ayrılmış, ancak yeniden Halk TV'ye dönme kararı almıştır. 2008 yılında spiker Tunç Arslanalp ile evlenen Selek, bu evlilikten Duru adında bir kız çocuğuna sahiptir.

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