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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı 2 Başkan üyeliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Başkan olarak Türker Gürsoy göreve getirirken ikinci Başkan Ali Ersoy oldu. Üyeliklere Ender Şenol, Fatih Küçükcan, Rıfat Vefa Murteza atandı. Gürsoy Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kökenli olduğu için önümüzdeki dönemde tamamlayıcı emeklilik ve kıdem tazminatıyla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması olasılığı da artmış oldu. Bu atama uzun süredir bekleniyordu.

VAKIF EMEKLİLİK KÖKENLİ

Gürsoy, Bireysel Emeklilik, Hayat ve Ferdi Kaza Sigortacılığı alanlarında faaliyet gösteren Vakıf Emeklilik A.Ş'nin Teknik ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine 15.02.2011 tarihinde atanmıştı. Lisans derecesini 2001 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden alan Türker Gürsoy, meslek hayatına 2002 yılında Hazine Müsteşarlığı'nda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak başladı. 2006 yılında atandığı Sigorta Denetleme Uzmanlığı görevini 2011 yılı Şubat ayına kadar sürdürdü. 2009 yılında New York Columbia Üniversitesi'nden Ekonomi Politikasının Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi alan Gürsoy, aynı yıl Birleşmiş Milletler'de ekonomi yönetimi stajı yaptı. Ayrıca 2007-2008 yıllarında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Çalışma Komitesi Üyeliği ve 2007 yılında Sigorta Denetim Elemanları Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.