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Avcı'nın paylaşımına hayranları, "Kibrit çöpü gibi olmuşsun!", "Bu kadar güzel olmak zorunda mısın?", "Harika görünüyorsun" ve "Gönlünün güzelliği yüzüne yansımış"gibi övgü dolu mesajlar gönderdi.