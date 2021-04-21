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Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, evli mi, boşandı mı? İşte Sedef Kabaş biyografi

Tecrübeli gazeteci ve televizyoncu Sedef Kabaş, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Tele 1 televizyonundaki görevinden ayrıldığını duyuran Sedef Kabaş'ın hayatı merak konusu oldu. Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, evli mi, boşandı mı? İşte Sedef Kabaş biyografi

Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, evli mi, boşandı mı? İşte Sedef Kabaş biyografi

Türk televizyonculuğunun ve haberciliğinin tanıdık simalarından Sedef Kabaş'ın hayatı araştırılıyor. Uzun yıllar gazetecilik, sunuculuk, ve eğitmenlik yapan Sedef Kabaş'ın eğitimi ve çalıştığı kanallar merak ediliyor. Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, evli mi, boşandı mı? İşte Sedef Kabaş biyografi

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş 1970 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Bugün 51 yaşında olan Sedef Kabaş haber sunucusu, televizyon programcısı, gazeteci, danışman ve eğitmendir.

SEDEF KABAŞ HANGİ OKULDAN MEZUN?

Londra'da doğan Sedef Kabaş Özel Dost Lisesi ve 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

SEDEF KABAŞ'IN ÇALIŞTIĞI KANALLAR NELER?

Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecidir. NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli tv kanallarında programlar hazırlamıştır. 90'larda sunduğu Portreler programına: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanlarda ünlü konuklar ağırlamıştır.

En son TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp, sundu. Marmara Üniversitesi'nden iletişim doktorasını aldı. “Almanya’da Türk Döneri” haberi ile 1998 CNN World Report/ En İyi Ekonomi Haberi ödülünü kazandı. Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı ve haber bültenlerini hazırlayıp sundu.

2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurmuştur. Halen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir.

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