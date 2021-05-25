Kazananlar açıklandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın başvuru ve seçici kurul değerlendirmesi https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Başvurusu kabul edilen 627 eser üzerinden yapılan seçici kurul değerlendirmesi; Başkent Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Tepecik, Ressam Hikmet Çetinkaya, Ressam Mehmet Ali Doğan, Bursalı ailesinin temsilcisi Ünsal Piroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığından Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan tarafından yapıldı. Yarışmada Başarı Ödülü kazanan 5 eserin her biri için 10 bin lira ve Başarı Belgesi, sergilenmeye değer görülen 45 eserin her biri için ise bin lira ve Katılım Belgesi verilecek. Yarışmada takdim edilecek ödül ise toplam 95 bin lira olacak. Yarışmanın sergisi ve ödül töreni www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden daha sonra açıklanacak.

Yarışmanın Kazananları

Başarı Ödülü: Kerem İşcanoğlu - İş Kuyruğu, Fatma Kılıç - İstanbul, Mehmet Babat - Kent Sakinleri, Hasan Demir - Saklı Mekanların Paslı Yüzü 1, Hatice Seher Ünal - Şehir Planı.



Sergileme: Samet Sert - Palto, M. Emrah Akkayüz - Hayatta Kalmak İçin Uç (Fly to Stay Alive),Arda Diben - Göz, Murat Özbakır - Distopya, Ersin Akın - İmkansız Düş, Abduaziz Özdemir - Yaşamsal Emareler, Utku Öksüz - Mutsuz Kent, Zeynep Kaplan - Kırılma, Veli Aras Yalçınkaya - Dağılım, Mehmet Akkaya - İsimsizler, Şermin Seval- Musallat Çocuklar, Sinan Bozkurt - 'ani 2', Ersin Yılmazer - Baykuşlar, Didem Özkan-- Sancı, Hava Küçüköner - O Renkli Günden, Erdal Reşit Yılmaz - Göç Olgusu, Kemal Ulutaş - Sis, Mustafa Mutlu - Kalbin Kararı, Muzaffer Filiz - İsimsiz, Raife Tokyürek - Ses-Sizlik, Mustafa Tunç - Araba Mezarlığı, Burak Erim - Yeşil Alanlar, Aslıhan İkikat - Rüyada, Serdal Yerli - Demirci, Salim Yılmaz - İsimsiz , Ahmet Kadir Özcan - Lokanta, Yasin Canlı - Bakış, Hakan Güven - İsimsiz, Ayşe Arife Gürpınar - Hala Hissediyorum, Soner Zağıl - İç Savaşı, Kemal Yıldız - İstanbul-Taksim ve Çevresi, Sedat Gökçe - 7 Kuzgun, Soner Civrizoğlu - Tuğsavul Caddesi, Mehmet Yücel - Anadolu'da Aşk Başkadır, Fadime Yücel - Anadolu'da Kadın Olmak, Sedat Bakı - İsimsiz, Yüksel Cengiz - Düzensiz Ritüel, Didem Birkon - Kız Kardeşler, İbrahim Çoban - Anadolu Kentlerine Kurgusal Yaklaşımlar Kars, Gülin Yenice - İkizlerim, Hatice Çamtepe - Saklı Ben, Selma Top - Yalnızlık, Muhammet Halil Alkış - Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Zafer Kaya - Santral 1, Enise Yücel- İlmek İlmek Geçmiş.