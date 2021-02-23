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Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 41. son bölüm...

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı, 41. son bölümü ile ekranlara geldi. Sevilen dizinin bu haftaki bölümüne; Mavi ve Sancar arasındaki bütün dengeyi değiştiren olay damga vurdu. Peki Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 41. son bölüm...

Star TV'nin sevilen dizisi, Sefirin Kızı 41. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı ve gözler yeni bölüme çevrildi...

SEFİRİN KIZI 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 41. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek’in kendi ayaklarıyla dedesine gelişi Güven’in bunu fırsata çevirmeye çalışmasına neden olur. Konakta ise Melek’in yokluğu büyük bir kriz yaratır. Kızını bulmak için yollara düşen Sancar’ı Mavi de bir an olsun yalnız bırakmayacaktır.

Beklenmedik bir ziyaretçiyle Dudu’nun hayatı cehenneme dönmek üzeredir. Dudu tekrar güvende hissetmek için Yahya’yı sıkıştırmaya başlar. Halise ise öğreneceği bir gerçekle her şeyi daha da zorlaştıracaktır.

Mavi, Melek konusunda Sancar’a elinden gelen tüm desteği sunarken kendini Melek’in yanı başında bulmaktan da alıkoyamaz. Mavi ve Melek arasında gizli bir bağ inşa edilirken Sancar kızına iyi gelebilmek için her şeyi yapmaya kararlıdır. Müge de ona yardım eli uzatanların arasına katılır.

Diğer tarafta Melek’ten vazgeçmemeyi kafasına koyan Güven, gizli planının çarklarını döndürmeye başlamıştır bile. Sonunda bu planlarına Melek’in küçük kalbini de alet ederek bir oyun kurar. Bu oyun hem Melek’in hayatını hem de Mavi ve Sancar arasındaki bütün dengeyi değiştirecektir.

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