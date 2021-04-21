Sefirin Kızı 49. son bölümünde; Mavi ve Melek için Mavi’nin çabaları sayesinde konağın kapıları tekrar açılır. Ancak Halise’nin nasır tutan kalbinin kapılarının açılmaya hiç niyeti yoktur. Sefirin Kızı 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 49.. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 49. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat ve Güven, Halise’nin üzerinde kurdukları baskının dozunu artırırken konakta da Gülsiye, tanık oldukları karşısında Halise ile ilgili korkunç bir şüpheye sürüklenir. Halise ise vicdanıyla evladını kaybetme ihtimali arasında kalır.

Elvan öğrendiklerini sindirmeye çalışırken arka arkaya tüm hayatını değiştirecek kararlar vermek zorunda kalır. Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya’nın hamleleriyle iyice köşeye sıkışacaktır.

Sancar kalbindeki kuşkulardan arınıp tüm ailesine sahip çıkmaya çalışırken yine Mavi’nin tek başına alacağı bir kararla sınanacaktır. Üstelik bu karar yalnızca ikisini değil Sancar’ın sevdiği başka hayatları da etkilemektedir.