Sefo: İlişki konularında pek iyi değilim

"YENİ OLDUĞUM İÇİN ALIŞKIN DEĞİLİM" DEMİŞTİ



Ayrıca Sefo, geçtiğimiz günlerde de klip çekiminden çıkarken görüntülenmişti. Şarkıcı, basın mensuplarına, "Kavacık'tan Beykoz'a kadar bizi takip etmeniz bana yanlış geldi. Ben klip çekiminden çıktım, magazin falan bilmiyorum. Belki de yeni ünlü olduğum için alışkın değilim. Ben Samsun'da büyüdüm. Böyle şeyler bana ters. Siz de işinizi yapıyorsunuz, olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" diyerek, ardından evinin yolunu tutmuştu.