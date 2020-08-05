Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi, reçel çeşitlerinden şeftali reçelinin tarifini vereceğim sizlere. Çocuklar da doğal ev yapımı bu reçeli tereyağlı ekmeğin üstüne sürerek afiyetle yiyeceklerdir.
Şeftali Reçeli Malzemeler:
- 1 kilogram Yarma Şeftali
- 1 kilogram toz şeker
- 1 limonun suyu
Şeftali Reçelinin Yapılışı:
- 1 kilogram yarma ve orta olgunlukta şeftali tülbente konur, kaynar suya sokup çıkarılır ve hemen ardından soğuk suya daldırıp çıkarılır.
- Hemen şeftalilerin kabuğu soyulur ve ikiye bölünüp çekirdeği çıkarılır.
- Çelik tencereye bir kat şeftali, 1 kat toz şeker olmak üzere şeftali ve şeker yerleştirilir. En üstte şeker serpildikten sonra 24 saat kadar bekletilir.
- Orta ateşte, su katmadan( şeftalinin kendi suyuyla) pişirilir.
- Reçel kıvam aldıktan sonra, ateşten almadan önce limon suyu ilave edilir ve hafif karıştırıldıktan sonra 1-2 dakika kadar kaynatılır.
- Daha sonra kaynatılmış ve kurulanmış cam kavanozlara boşaltılır ve soğumaya bırakılır
- Reçel soğuyunca serin ve kuru bir yerde saklanır.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Reçel yapmanın en önemli püf noktası ölçüsüdür. 1’e 1 ölçü. Yani malzeme ne kadarsa şeker miktarı da o kadar olsun.
- Ateşe koymadan önce 24 saat kadar şekerle şeftali beklesin.
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