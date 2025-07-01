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        Haberler Bilgi Yaşam Şeftaliden semizotuna: Temmuz ayının en taze meyve ve sebzeleri

        Şeftaliden semizotuna: Temmuz ayında tüketmeniz gereken lezzetler

        Temmuz ayı, doğanın sunduğu en bereketli ay olabilir. Tabağınızı mevsimin renkleriyle süsleyin. İşte temmuzda tüketmeniz gereken meyve ve sebzeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 10:25 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:29
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        Temmuz ayı, hem ferah hem de besleyici lezzetlerle doludur. İşte o lezzetlerin başlıcaları...

        TEMMUZ AYININ TAZELİĞİ: MEVSİMİNDE SEBZE VE MEYVELER

        Temmuz, yazın ortası ve doğanın cömertliğini en çok hissettirdiği zamanlardan biridir. Tezgâhlar renklenir, sofralar şenlenir. Mevsiminde yetişmiş sebze ve meyveler hem daha lezzetli hem de daha besleyicidir. İşte temmuz ayında mutlaka mutfağınızda yer vermeniz gereken sebze ve meyveler:

        UYARI: Alerji, kronik rahatsızlık ve hamile olan kişilerin bu gıdaları tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktora danışmaları tavsiye edilir!

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        ŞEFTALİ

        Haziran sonunda başlayan şeftali hasadı, eylül ayına kadar devam eder. Temmuz, şeftalinin en lezzetli ve sulu dönemidir. Aroması güçlü, faydası bol bu meyveyle serinletici tarifler hazırlamak mümkün.

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        KARPUZ

        Yaz sofralarının vazgeçilmezi olan karpuz, mayıs sonunda başlar ama temmuzda gerçek anlamda zirveye ulaşır. Soğuk bir dilim karpuz, sıcak günlerde serinliğin en tatlı hâlidir.

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        KİRAZ

        Kiraz aslında haziran meyvesi olsa da temmuzda da keyifle tüketilebilir. Mevsim kaymaları nedeniyle tezgâhlarda biraz daha uzun süre yer alabilir. Antioksidan deposu kiraz, hem tatlı hem sağlıklı bir seçenektir.

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        KAYISI

        Sindirim dostu kayısı, haziran sonunda çıkar ve temmuz boyunca bolca bulunur. Taze ya da kurutulmuş olarak tüketebileceğiniz kayısı, aynı zamanda reçel ya da komposto yapımında da tercih edilir.

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        KAVUN

        Haziran sonu itibarıyla olgunlaşmaya başlayan kavun, temmuzda iyice ballanır. Mis gibi kokusu ve tatlı içeriğiyle yazın en çok sevilen meyvelerinden biridir.

        7

        VİŞNE

        Temmuzun ortalarında tezgâhlarda yerini almaya başlayan vişne, yaz aylarının en özel tatlarından biridir. Hafif ekşi tadıyla hem tatlılarda hem içeceklerde farklı bir aroma sunar.

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        SEMİZOTU

        Toprak ayırt etmeyen, doğada kendiliğinden bile yetişebilen semizotu temmuz ayında bolca bulunur. Omega-3 zengini bu sebzeyle hazırlayacağınız yemekler hem sağlıklı hem de hafif olacaktır.

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        SALATALIK

        Yüksek su oranı sayesinde ferahlatıcı bir etkiye sahip olan salatalık, hazirandan itibaren sofralarda yer alır. Temmuzda ise tarladan yeni toplanmış en tazeleri ile buluşursunuz.

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        BİBER

        Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğüne yakışan biber, temmuzda tazeliğin doruğundadır. Renk renk, acı ya da tatlı çeşitleriyle mutfağın olmazsa olmazlarındandır.

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        DOMATES

        Kokusuyla bile yazı hissettiren domates, temmuz ayında tarladan sofraya gelir. Salatalarda, yemeklerde, kahvaltılarda kullanabileceğiniz domates, aynı zamanda kışlık hazırlıklar için de bu ayda bolca alınır.

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        PATLICAN

        Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan patlıcan da yaz mevsiminin yıldızlarındandır. Temmuz ayında toplanan organik patlıcanlarla harika yemekler hazırlayabilirsiniz.

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        TEMMUZ AYI İÇİN TÜKETİM ÖNERİLERİ

        - Semizotu: Yoğurtla karıştırarak ferahlatıcı bir meze hazırlayabilir ya da domates, salatalık ve soğanla salatasını yapabilirsiniz.

        - Kabak: Çiğ olarak rendeleyip salatalara ekleyebilir, haşlayarak ya da fırınlayarak farklı yemekler hazırlayabilirsiniz.

        - Bezelye: Pilavlara, salatalara renk katar. Etli yemeklerde kullanılabilir, zeytinyağlı versiyonu ise yaz sofralarına çok yakışır.

        - Şeftali: Dilimleyip üzerine tarçın serpiştirerek tüketebilir, yoğurt ve yulafla ara öğün haline getirebilir veya dondurup sorbe olarak değerlendirebilirsiniz.

        - Kavun: Dondurma, sorbe, pelte gibi tatlılara ilham verir. Hatta kavun dolması gibi farklı sunumlarla şaşırtıcı tarifler çıkarabilirsiniz.

        - Kayısı: Süt ve yoğurda karıştırarak ya da ceviz, badem gibi kuruyemişlerle birlikte tüketebilirsiniz. Kurutup, reçel yapıp ya da dondurup dört mevsim faydalanabilirsiniz.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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