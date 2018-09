Stratejik Akıl ve Düşünce Eğitimi Derneği (SADED) Başkanı İlhan Eranıl ve yönetimi, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe ve yönetimi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Topçu “SADED eğitim camiamızın, dünyanın ilk bilişim derneği olma özelliğini taşıyan TBD ise bilişimcilerimizin önemli iki STK’sı. İlgi alanları ile öneri ve öngörülerini ilgililere ileteceğim” dedi.



Kendisinin ayın zamanda Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi’nin Denetleme Kurulu Üyesi olduğunu belirten Topçu “değerli Rektör hocamla üniversitemiz ile ilgili faydalı bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan’da Manas Üniversitemize ziyaretleri öğrencilerimize, öğretim görevlilerimize, personelimize büyük bir güç, moral ve motivasyon yüklemiş; daha büyük hedefler için ciddi itici güç olmuştur. Manas Üniversitesi camiası zatıâlilerine minnettardır. SADED, TBD yetkililerine ve Manas Üniversitesi Sayın rektörümüze nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” diye belirtti.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Topçu “bugün onların ‘bizim çocuklar başardı’ dediği 12 Eylül ihtilalinin yıldönümü. ‘Onların çocuklarının’ sözde başardığı bu alçak ve hain darbe ile gadre uğrayan 3854 öğretmenden biri olarak bu gün için söyleyeceklerim şunlardır: Aziz milletimiz, emperyalistlerin, 27 Mayıs ve 12Eylül darbecileri ile darbelerini ne sevdi, ne de unuttu. Gereğini 15 Temmuzda darbelerine darbe yaparak yerine getirdi. Şehadete sevdalı milletimiz için esaret mümkün değildir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

“Ülkemiz bugün de istiklali ve istikbali için ekonomik, siyasi, etnik ve dini görünümlü dış destekli küresel terör örgütlerinin saldırıları ile mücadele etmektedir. Siyasetin her rengi ve milletimizin her kesimin bu zor zamanda, milli iradenin yetkilendirdiği Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve doğrudan seçilmiş Cumhurbaşkanına destek olacağına ve bu çemberi birlikte yaracağımıza inanıyorum.“Ülkemizin en uzun kara sınırlarına sahip olduğu Irak ve Suriye’yle tarihi ve kültürel bağlarımızın çok kuvvetli olduğunun altını çizen Yalçın Topçu “komşularımızın içinde bulunduğu durum Türkiye’yi hayati derecede ilgilendiriyor. “Devletin bütün organları milli iradenin seçtiği siyasi erkin sevk ve idaresinde, güvenliğimizle ilgili başarılı operasyonlar yapmaktadır. Komşularımızda yaşanan sosyal, siyasal, askeri her hadise ülkemiz için ulusal güvenlik meselesine dönüşebiliyor. Dünyanın merkez ülkesi olan Türkiye’nin ulusal güvenliği üzerinden yaşanabilecek her sorun aynı zamanda Avrupa’nın, ABD’nin, daha ötesi bütün dünyanın sorunu olacaktır” dedi.

"GAYRETLERİMİZ GEÇ OLMADAN MUHATAPLARIMIZ TARAFINDAN DA ANLAŞILMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dostluğumuz ne kadar kıymetliyse, düşmanlığımız da o kadar şiddetlidir” sözüne atıfta bulunan Topçu “Türkiye, çifte standartlı yaklaşımlara rağmen dünyanın barışından, komşularının toprak bütünlüğünden ve küresel tehdit haline gelen her türlü terör örgütünün bertaraf edilmesi ile ilgili mücadeleden yanadır. Türkiye’nin bu ilkeli duruşu, müttefiklik ve komşuluk hukukunu koruma gayreti, artık çok geç olmadan muhatapları tarafından anlaşılırsa dünyamız için çok faydalı olacaktır kanaatimce” şeklinde konuştu.



"EĞİTİMDE ÇAĞIN ÖTESİNE GEÇMELİYİZ"



Stratejik Akıl ve Düşünce Eğitim Derneği Başkanı İlhan Eranıl ”dünyamız çok hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne oluyor. Ayak uydurmak zorunda olduğumuz çağın değişimlerini eğitim vasıtasıyla yakalamalı; bunun da ötesinde, eğitimde uygulayacağımız hamlelerle çağın ötesine geçmeliyiz. Eğitim meselelerinde sorumluluk sahibi eğitimciler olarak ’Nitelik Sorununun Çözümünde Okul Odaklı Eğitim’ kitabımızla birlikte öneri ve öngörülerimiz bir eğitim derneği sıfatıyla Sayın Yalçın Topçu’ya sunduk. Kendisine alakadar tavrından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.



“TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ BİLİŞİM OLSUN İSTİYORUZ”



Türk Bilişim Derbeği Genel Başkanı Rahmi Aktepe ise “Türkiye’nin gündemi bilişim olsun istiyoruz. Biz dünyanın ilk bilişim derneği olarak camiamızın meseleleri ile ilgili raporumuzu Sayın Topçu'ya arz ettik. İlgileri için çok teşekkür ediyoruz. Ülke olarak bilim, teknoloji ve özellikle bilişim teknolojisi üretmek zorundayız. Türkiye’nin yükselmesi için, kimseye muhtaç kalmaması için insana yatırım yapmalıyız. Bilim ve bilişim işte tam da burada öncelikli bir rol üstlenmektedir. Buna ek olarak, ülkemizin içinde bulunduğu iklimi değiştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ