Şehit üsteğmenin cenazesi, eşinin isteği ile evinin karşısına defnedildi

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"İYİYİM, MERAK ETMEYİN DİYORDU"

Şehidin babası emekli öğretmen Necati Köse (70), oğluyla en son yaklaşık 2 ay önce yüz yüze görüştüklerini söyleyerek, "Telefonla sürekli görüşüyorduk. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Kuzey Irak'ın iç kısımda görev yapıyordu. Pazartesi öğlene doğru şehit olduğu haberi geldi. En son pazar günü akşamüstü 20.30 sıralarında telefonda annesiyle görüştü. 'İyiyim anne, beni merak etmeyin. Ben gayet iyiyim, ben sizi merak ediyorum' diyerek durumunu belirtti. Zaman zaman telefonda da birtakım şeyler oluşuyordu. Telefon ederken birtakım sıkıntılı şeyler oluyordu. Görüşme esnasında er geliyor diyor ki 'komutanım bir sıkıntı var.' Oğlum da 'kapatmak zorundayım' diyerek görüşmeyi kısıtlama durumuna giriyordu" dedi.