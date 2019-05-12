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Şehit Astsubay Ferdican Altunkaş memleketine uğurlandı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit kırsalında PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Ferdican Altunkaş (30),Elazığ’da düzenlenen törenle memleketine uğurlandı

Ferdican Altunkaş

Mustafa Uc'un haberine göre, 11 Mayıs günü Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit kırsalında  bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, 1 astsubay olay yerinde şehit düşmüştü. Operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi hastanesi morguna getirildi. Şehit jandarma Asb. Çvş Ferdican Altunkaş'ın naaşı askeri araçla Fırat Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak havalimanına getirilerek kalafalka konuldu.

Törende saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okudu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ve törene katılanlar şehit için dua okudu. Törene Elazığ Valisi  Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli CHP Milletvekili Polat Şaroğlu Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Kurum Müdürleri İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Törende şehit Asb. Çvş Ferdican Altunkaş'ın eşi Özlem Altunkaş güçlükle ayakta dururken, çocukları Yaşar Siraç ve Hüseyin Altunkaş gözyaşlarına hakim olamadı.

Evli ve iki çocuk babası olan şehit Asb. Çvş Ferdican Altunkaş'ın naaşı törenin ardından hava yoluyla memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

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