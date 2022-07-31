Şehit Bedirhan bebek ve annesi anıldı! 0:00 / 0:00

DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Bedirhan Mustafa bebek ve annesi Nurcan Karakaya mezarları başında anıldı.

Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille, eşi, astsubay çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

ŞEHADETLERİNİN 4'ÜNCÜ YILI

Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebeğin şehadetinin 4'üncü yıl dönümünde kabirlerinin bulunduğu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Gökhan Dolaş, şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir ve kardeşleri katıldı.

MÜFTÜ KURAN OKUDU, KAYMAKAM GÜL BIRAKTI

Kızı ve torununun kabirlerini ziyaret eden Suudiye Demir, mezar taşlarında bulunan fotoğraflara dokunarak gözyaşı döktü. Törende İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Kaymakam Gökhan Dolaş, mezarlara gül bıraktı.

ACILI ANNE: HİÇ UNUTAMIYORUZ, AYNI ACI, AYNI KEDER

Kızı ve torununu çok özlediğini söyleyen Suudiye Demir, "Kızım ve torunum şehit olalı 4 yıl oldu. Hiç unutamıyoruz. Buraya 2 hafta bir gelip ziyaret ediyorum. Aynı acı, aynı keder. Allah kimseye vermesin zor bir şey. Onlarsız geçen 4 sene çok zor. Her an aklımda, unutamıyorum" dedi.