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Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığının Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirildi

Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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HABERTURK.COM

Van İl Jandarma Komutanlığının istihbaratı üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında, J-SİHA ve Atak Taarruz Helikopter kolu desteğinde bugün icra edilen, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına vatandaşlarımızın da desteğiyle azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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