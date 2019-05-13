Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk’ün (29) naaşı, Elazığ’da düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya uğurlandı.
Mustafa Uc'un haberine göre, Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş-16' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde intikal sırasında Tunceli ili Pülümür ilçesi Kızılmescit Deresi'nden geçerken, dengesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk suya düşerek şehit oldu.
Bingöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün naaşı, Elazığ’a getirildi. Şehit Uzman Çavuş için Elazığ havalimanında tören düzenlendi. Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak havalimanına getirilerek kalafata konuldu.
MESAİ ARKADAŞLARINDAN SON GÖREV
Törende saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ve törene katılanlar şehit için dua okudu. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ile askeri ve sivil yetkililer katıldı. Bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk’ün naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa konularak memleketi Kütahya’ya gönderildi.
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