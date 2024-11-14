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        Şehit polis için cenaze töreni

        Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit için tören düzenlendi. İl Müftü Vekili Abdüsselam Soylu'nun okuduğu dua sonrası şehidin naaşı, silah arkadaşlarınca cenaze aracına konularak memleketi Adana'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:07 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:07
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        Tunceli'de kaza sonucu şehit olan polis memuru için tören düzenlendi.

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        Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, Tunceli Devlet Hastanesinden alındıktan sonra Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü bahçesine getirilerek katafalka konuldu.

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        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

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        İl Müftü Vekili Abdüsselam Soylu’nun okuduğu dua sonrası şehidin naaşı, silah arkadaşlarınca cenaze aracına konularak memleketi Adana'ya gönderildi.

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        Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve askerler katıldı.

        #Tunceli
        #şehit polis
        #cenaze töreni
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