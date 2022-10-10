Şehit Yusuf Ataş'ın 'vasiyeti' yerine getirildi! - Şehidin vasiyeti ne oldu?

Şehit Yusuf Ataş'ın 'vasiyeti' yerine getirildi! 0:00 / 0:00

DHA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21), ölmeden bir süre önce çekilen ve arkadaşlarına vasiyette bulunduğu, "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın" sözleri, izleyenleri duygulandırmış ve LÖSEV´e bağış yağmıştı.

"VASİYETİ BOYNUMUZUN BORCUDUR" DHA'da yer alan habere göre LÖSEV de Ataş´ın vasiyetiyle ilan vererek, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı. İlanda ayrıca şehit Ataş ile lösemili bir çocuğun fotoğrafına yer verilerek, "Sizi birlikte yaşatacağız" yazıldı.

ELİF'İN TÜM İHTİYACI KARŞILANACAK Elazığ Valiliği´nin sosyal medya hesabından da paylaşım yapılarak, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elif´in ailesiyle şehit Yusuf Ataş´ın ailesinin bir araya getirildiğini ve Elif´in bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı duyuruldu.