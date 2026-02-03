Habertürk
Habertürk
        Şehriye çorbası tarifi: Evde pratik ve nefis şehriye çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Şehriye çorbası, belirli bir şehir ya da dar bir yöreye özgü olmaktan ziyade Türkiye genelinde yaygın biçimde yapılan, geleneksel ev mutfağına ait bir çorbadır. Osmanlı mutfak geleneğinden günümüze aktarılan sade çorba anlayışının bir uzantısı olarak kabul edilir. Anadolu'nun farklı bölgelerinde küçük değişikliklerle hazırlanmış, kimi yerlerde tavuk suyu kullanılmış, kimi yerlerde salçasız ve daha berrak hâlde pişirilmiştir.

        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 17:05 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:07
        Şehriye çorbası tarifi
        Malzeme erişiminin kolay olması ve kısa sürede hazırlanabilmesi, şehriye çorbasının hem kırsal hem de şehir mutfaklarında benimsenmesini sağlamıştır. Hastalık dönemlerinde, günlük sofralarda ya da ana yemek öncesinde tercih edilmesi, bu çorbanın işlevsel yönünü öne çıkarır. Türkiye genelinde tanınan ve nesiller boyunca aktarılan klasik bir ev yemeği olarak kabul edilir.

        ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

        Şehriye çorbası yapılışı, sade malzemelerle hazırlanan ve her mevsim sofralarda yer bulan bir klasiktir. Kıvamı hafif, tadı dengelidir. Doğru pişirme sırası uygulandığında berrak görünümlü, tane tane şehriyeli bir sonuç elde edilir. kolay kabul edilen tarifler arasında yer alır ve mutfakta fazla deneyim gerektirmez. Malzeme sayısının az olması ve hazırlık süresinin kısa tutulması, bu çorbayı pratik hâle getirir.

        Pişirme aşamaları net ve anlaşılırdır; kavurma, sıvı ekleme ve kısa süreli kaynatma adımlarından oluşur. En dikkat edilmesi gereken nokta, şehriyelerin fazla pişirilmemesidir. Süre kontrolü sağlandığında çorba kısa sürede hazır olur.

        Şehriye Çorbası Malzemeleri

        • 1 çay bardağı tel şehriye
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 6 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu
        • Yarım çay kaşığı tuz
        • Yarım çay kaşığı karabiber
        • İsteğe bağlı olarak limon suyu ya da pul biber servis sırasında eklenebilir.

        Tencere ocağa alınır. Tereyağı ve sıvı yağ birlikte eklenir. Yağlar eridikten sonra tel şehriye ilave edilir. Şehriyeler kısık ateşte, sürekli karıştırılarak kavrulur. Renkleri hafifçe dönmeye başladığında kavurma işlemi tamamlanır. Bu aşama, çorbanın tadını belirginleştirir. Kavrulan şehriyelerin üzerine domates salçası eklenir. Salça, yağ ile tamamen karışana kadar kısa süre kavrulur. Bu işlem salçanın çiğ tadını ortadan kaldırır ve çorbaya dengeli renk kazandırır. Sıcak su ya da tavuk suyu tencereye yavaşça ilave edilir. Karıştırma işlemi yapılır.

        Çorba kaynamaya bırakılır. Kaynama başladıktan sonra ateş orta seviyeye alınır. Yaklaşık 10–12 dakika boyunca pişirilir. Bu süre içinde şehriyeler yumuşar ve hacim kazanır. Ara ara karıştırma yapılır. Tuz ve karabiber bu aşamada eklenir. Kıvam çok koyu gelirse az miktarda sıcak su ilavesi yapılabilir. Pişme işlemi tamamlandığında çorba ocaktan alınır ve birkaç dakika dinlendirilir. Dinlenme süresi, kıvamın oturmasını sağlar. Şehriye çorbası sıcak servis edilir. İsteğe bağlı olarak limon suyu ile tat dengesi desteklenebilir. Hafif ve sade yapısıyla yanında sunulacak eşlikçilere kolayca uyum sağlar. Ana yemek öncesinde tüketildiğinde fırında tavuk, et sote ya da sebze yemekleriyle dengeli bir geçiş oluşturur.

        Sofrada yer alan taze ekmek ya da kızarmış ekmek dilimleri, çorbanın içimini daha doyurucu hâle getirir. Yanında sunulan yoğurt ya da cacık, sıcak çorbanın ardından ferahlatıcı bir etki sağlar. Salata tercih edildiğinde mevsim yeşillikleriyle hazırlanan basit bir tabak yeterli olur. Turşu çeşitleri ise küçük porsiyonlar hâlinde sunulduğunda iştah açıcı bir tamamlayıcı görevi görür.

        ŞEHRİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

        Şehriye çorbası yapımında istenen berraklık ve lezzet dengesi, bazı temel ayrıntılara dikkat edildiğinde kolaylıkla sağlanır. Şehriyelerin yağa eklenmeden önce tencerenin tamamen kuru olması gerekir; nemli yüzey, kavurma sırasında eşit renk oluşmasını engeller. Kavurma işlemi kısık ateşte ve sabırla yapılmalı, şehriyelerin rengi açık altın tonuna ulaştığında bir sonraki aşamaya geçilmelidir; fazla kavurma acı tat oluşturur. Salça ekleniyorsa mutlaka yağda kısa süre çevrilmeli, çiğ koku kalmamalıdır. Sıvı eklerken suyun ya da et suyunun sıcak olması pişme süresini dengeler ve şehriyelerin yapısını korur.

        Kaynama başladıktan sonra ateş kontrol altında tutulmalı, yüksek ısıda uzun süre pişirme yapılmamalıdır; bu durum şehriyelerin fazla şişmesine yol açar. Tuz, pişmenin ortasında eklenmeli, erken ekleme şehriyelerin sertleşmesine neden olabilir. Çorba ocaktan alındıktan sonra kısa süre dinlendirildiğinde kıvam netleşir ve taneler daha düzgün görünür. Bu ayrıntılar uygulandığında şehriye çorbası hem hafif içimli hem de dengeli yapıda olur. Şehriye çorbasının kalori değeri, kullanılan yağ miktarı ve su ya da et suyu tercihine göre değişir.

        Standart ölçülerle hazırlanmış bir kase şehriye çorbası yaklaşık 120 ila 150 kalori aralığında yer alır. Enerjinin büyük bölümü şehriyeden gelen karbonhidratlar ve yağdan gelen sınırlı kalori payından oluşur. Tavuk suyu kullanıldığında besin değeri artarken kalori seviyesi çok yükselmez. Evde yapılan tariflerde yağ miktarı azaltıldığında daha hafif bir içerik elde edilebilir. Hafif yapısı sayesinde şehriye çorbası, ana yemek öncesinde rahatlıkla tüketilebilen dengeli bir başlangıç seçeneği sunar.

        Habertürk Manşet - 31 Ocak 2026 (Dolandırıcılık Davaları Nasıl Yürüyor?)

        Dolandırıcılar hukuk bürolarının adını nasıl kullanıyor? Dolandırıcılar öğrencileri nasıl kandırıyor? Dolandırıcılar telefon hatlarını nasıl ele geçiriyor? Mesaj atan yakının olmayabilir. Hatlar dolandırıcıların eline geçiyor. Hatları nasıl kopyalıyorlar? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu...
