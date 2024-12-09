Akbank Sanat, Aralık 2024 - Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek mimarlık seminerleri dizisi “SEK SEK / Bir Beyoğlu Sekmesi” ile Beyoğlu’nu, kentsel dokusunu görsel, tarihsel, interaktif ve disiplinler arası bir formatta ele alıyor.

Serinin ilk etkinliği, 11 Aralık Çarşamba günü saat 18:30’da “Pasajlar” başlığıyla Akbank Sanat’ta gerçekleşecek. Beyoğlu’nun tarihsel bağlamda önemli bir parçasını oluşturan pasajlar, farklı birimlerden ve perspektiflerden ele alınacak. 19. yüzyıldan günümüze uzanan bu yapılar, tarihsel, toplumsal, mimari ve ekonomi-politik açıdan tartışılacak. Geçmişten bugüne dönüşen ve günümüz kent yaşamındaki rolü değişen pasajlar, video gösterimi ve söyleşiyle izleyicilere aktarılacak.

Bu özel oturumda Cem Sorguç’a, mimar ve yazar Ertuğ Uçar eşlik edecek. Söyleşi, hazırlanmış kent dokümantasyonunun izlenmesiyle başlayacak ve ardından interaktif bir şekilde devam edecek.

“SEK SEK / Bir Beyoğlu Sekmesi” serisi kapsamında ilerleyen aylarda yokuşlar, avlular ve ikâmetgâhlar gibi temalar da mercek altına alınacak. Her biri Beyoğlu’nun farklı bir yüzünü gözler önüne seren bu etkinlikler, kent yaşamını disiplinler arası bir yaklaşımla anlamlandırmak isteyen sanat ve mimarlık tutkunlarını bir araya getirecek.