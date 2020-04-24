Şeker hastaları; şeker konusunda ve gıdalar açısından dikkatli olmak zorundadırlar. Aldıkları besinlerin kalori değeri ya da hastalıklarına nasıl etki ettiğini bilmek ve bilinçli beslenmek zorundadırlar. Özellikle bu hastalık sirayet ettikten sonra hekimler uzun listeler sunabilir. Ve genelde alışkanlıkların ötesinde olan bir beslenme olması açısından, hastaları, moral olarak sıkıntıya sokar ve uygulamak ya da zararlı gıdalardan kaçınmak zor gelebilir.

Böyle olduğu durumlarda önemli olan kontrollü olabilmektir. Sınırı aşmadan sevdiğiniz belli gıdaları tüketmeniz mümkün olabilir.

Şeker Hastaları İçin Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Tip 1 Diyabet Hastaları; genelde lif içeriği bol miktarda olan gıdalarla beslenmek gereklidir. Karbonhidratlar, dikkatli olarak tüketilmesi gereken gıdalardır. Rafine edilmiş her türlü paketlenmiş ya da normal (ekmek, pasta gibi) karbonhidrat içerikli gıdalardan uzak durmalısınız. Kepekli ve tam buğday içeren karbonhidratlar, doğal tadında olan meyveler ve sebzeler özellikle yeşil yapraklı olanlar tercih edilebilir.

Tip 2 Diyabet Hastaları; şeker kontrolünü iyi bir şekilde ellerinde tutmak zorundadırlar. Rafine edilmiş şekerle elde edilen gıdalar ve karbonhidratlar tüketilmemelidir. Şekeri doğal olarak içeriğinde taşıyan, meyve ya da sebzelerden almanız mümkündür. Kendinizi bu konuda bilinçli tutmanız gerekmektedir.

Bunun yanında şeker içeren her türlü gazlı ya da gazsız içecekler de listeniz dışına atılmalıdır. Bunun yerine taze sıkılmış meyve suları, maden suyu ve su içebilirsiniz. Eğer çok fazla stres yapıyorsanız kendinize özel tarifler hazırlayabilirsiniz. Tabi ki doğal içerikli gıdalarla bunu yapmalısınız.

Bunların yanında beslenme şeklinizde ufak değişimler sağlayarak daha sağlıklı beslenme içeriği yaratmanız mümkündür. Kızartılmış şekilde hazırlanan yemeklerden, katı yağlardan,kırmızı etten ve yağ oranı yüksek olan her türlü gıdadan uzak durmanız faydalı olacaktır. Bunların yerine alternatif olabilecek haşlama tarzı yemek, sıvı yağlar, deniz ürünleri size daha sağlıklı bir beslenme açısı sunacaktır.

Kuru bakliyat hayatınızda olması gereken bir gıda topluluğudur. Fasulye, mercimek, bakla,nohut, bezelye şeker kontrolünü sağlar.

Özellikle uskumru, somon ve tatlı su balıklarını bol miktarda tüketin. Balık tüketimi kalp sağlığınıza da iyi gelecektir.

Yani kısacası; şeker hastalığı dikkatli ve sağlıklı beslenme sağlanarak kabus halini almaktan çıkarılabilir. Önemli olan bilinçli ve doğru hareket etmeniz ve sağlığınız için bunu borç olarak görmenizdir.