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        Haberler Gündem Şeker Yatırım halka arz ne zaman? Şeker Yatırım hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalar var?

        Şeker Yatırım halka arz oluyor! Şeker Yatırım hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz oluyor. SPK tarafından yayımlanan haftalık bültenle Şeker Yatırım halka arz detayları açıklandı. 52,500,000 lot dağıtımı yapacak olan Şeker Yatırım hisse fiyatı 7 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar için "Şeker Yatırım kaç lot verir, hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:06
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        “Geniş Yetkili Aracı Kurum” statüsündeki Şeker Yatırım halka arzı SPK tarafından onaylandı. 'SKYMD' Bist kodu ile işlem görecek olan halka arzda tüm paylar eşit dağıtılacak. Peki, Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şeker Yatırım hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

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        ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ OLUYOR!

        Şeker Yatırım Menkul Değerler, halka arz ile 120.000.000 TL olan mevcut sermayesini 35.000.000 TL artırarak 155.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin mevcut ortağı Şekerbank T.A.Ş.’nin (SKBNK) sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli paylar da satılacak. Şirket böylece toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışını gerçekleştirecek.

        Şeker Yatırım talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Şirketin talep toplama tarihleri belli olduğunda habere eklenecektir.

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        ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERİR?

        Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz açıklık oranı yüzde 35,71 olarak açıklanırken, toplamda 52,500,000 adet lot dağıtacak.

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        ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        Halka arzda paylar, 7 TL sabit fiyattan satılacak. Payların tamamı eşit dağıtılacak olup bu halka arzda yatırımcılar T1 ve T2 bakiyelerini kullanabilecek.

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        ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Şeker Yatırım halka arzın başvuru yerleri ilerleyen aşamalarda tamamlanacak.

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        ŞEKER YATIRIM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Şeker Yatırım halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Detaylar gelmeye devam ettikçe haberimize eklenecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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