Şeker Yatırım halka arz ne zaman? Şeker Yatırım hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalar var?

Şeker Yatırım halka arz ne zaman? Şeker Yatırım hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalar var?

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“Geniş Yetkili Aracı Kurum” statüsündeki Şeker Yatırım halka arzı SPK tarafından onaylandı. 'SKYMD' Bist kodu ile işlem görecek olan halka arzda tüm paylar eşit dağıtılacak. Peki, Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şeker Yatırım hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair güncel bilgiler...