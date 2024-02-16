Şekersiz tatlı arayışında yeni bir alternatif: Enerji barı tarifi
Çok şekerli tatlılar sizi rahatsız ediyorsa bu tarif tam size göre! İşte, sizin için rafine şeker kullanmadan yapılan tatlı enerji barı tarifi...
Tatlı yemeyi seven insanlar sürekli tatlı yediklerinde bu durumdan rahatsız olabilirler bu yüzden şekersiz alternatiflere yönelebilirler. Yumurta ve şeker içermeyen, kuruyemiş açısından zengin bir tatlı tarifi, günlük tatlı ihtiyacınızı kesebilir. İşte, tatlı enerji barının yapılışı...
ŞEKERSİZ YUMURTASIZ ENERJİ BARI
Malzemeler:
100 gram yer fıstığı
200 gram yulaf ezmesi
30 gram kabak çekirdeği
40 gram badem
1 yemek kaşığı keten tohumu
2 yemek kaşığı bal
Üzeri için:
1 paket bitter çikolata
Tuz parçacıkları (isteğe bağlı)
YAPILIŞI:
Yulafı biraz daha küçültmek için bir makinede çekin.
Daha kavruk bir tat istiyorsanız isteğe bağlı olarak bir tavada kısa bir süre çevirebilirsiniz.
Daha sonra büyük bir kap çıkartın ve bu kaba kalan malzemeleri ekleyin.
Tüm malzemeleri birleştirip karıştırın.
Karışımdan birer parça alın ve bir kalıp yardımıyla veya fincanla şekillendirin.
Şekillendirdiğiniz parçaları bir fırın tepsisine dizin.
180 derece fırında 15 dakika pişirin. Biraz soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra bir servis tabağına alın.
Enerji barınızı, isteğe bağlı olarak üzerine koymak için benmari usülü erittiğiniz çikolataya batırın.
Biraz donduktan sonra yine isteğinize bağlı olarak çikolatanın üzerine tuz parçası serpebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Sub und Gesund
Fotoğraf kaynak: YouTube