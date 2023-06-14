Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Özdemir Taşpınar, duygusal bir mesaj yayımlamıştı: Benim canım sevgilim. Haydi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar. Minik, Pıtı, Kömür, Beşiktaş, Balım, Asi, Beyak, Coci, Müdür, Tostos ve bu çok küçük ve çok zayıf bu ölür. 'Benim bunu yaşatmam lazım' diye aldığın benim onun adını Cino koyduğum çocuklarımız hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilimmmm. Hadi uyan ‘Haziranda Ölmek Zor’ Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz.