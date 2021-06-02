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HaberlerGündemSON DAKİKA: Spor değil ulaşım için! 8 şehirde bisiklet seferberliği
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Spor değil ulaşım için! 8 şehirde seferberlik başladı

Kentlerde bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını amaçlayan Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile Hollanda Bisikletliler Birliği Fietsersbond, aralarında Kayseri, Gaziantep, İzmir ve Adana'nın bulunduğu sekiz şehirde "Herkes İçin Bisiklet!" projesini başlattı. Projeyle bisikletin bir ulaşım aracı olarak algılanmasını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Türkiye'de bisikletin ulaşımdaki payı yüzde 2 seviyesinde bulunurken, bu oran bisikletin en fazla kullanıldığı şehirlerde yüzde 5'e çıkıyor

SON DAKİKA: Spor değil ulaşım için! 8 şehirde bisiklet seferberliği
Spor değil ulaşım için! 8 şehirde seferberlik
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AA

Kentlerde bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını amaçlayan Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile Hollanda Bisikletliler Birliği "Herkes İçin Bisiklet!" projesini başlattı. Projeyle bisikletin bir ulaşım aracı olarak algılanmasını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'den yapılan açıklamaya göre, "Herkes İçin Bisiklet!" projesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı'nın üçüncü dönem hibe desteğini aldı. Hollanda Bisikletliler Birliği Fietsersbond ile yürütülecek proje kapsamında pilot şehirler olarak Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya seçildi.

TÜRKİYE'DE ULAŞIMDAKİ PAYI YÜZDE 2

Projeyle söz konusu büyükşehir belediyeleri ve ilgili STK'lerin desteğiyle bisikletin bir ulaşım aracı olarak algılanmasını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. "Herkes için Bisiklet!" projesinde WRI Türkiye, söz konusu sekiz şehirle iş birliği yaparak iyi yönetişimi güçlendirmeyi, bisikletle ilgili STK’lerin yerel ve ulusal düzeylerde karar alma süreçlerine aktif katılımını artırmayı, STK’ler, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasında diyaloğu ve ortak strateji geliştirmeyi teşvik edecek. Türkiye'de bisikletin ulaşımdaki payı yüzde 2 seviyesinde bulunurken, bu oran bisikletin en fazla kullanıldığı şehirlerde yüzde 5'e çıkıyor.

PROJE EĞİTİMLER VE EYLEM PLANLARIYLA DESTEKLENECEK

WRI Türkiye Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi Çiğdem Çörek Öztaş, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Herkes için Bisiklet!" projesiyle özellikle salgın döneminde daha fazla önem kazanan kent içi ulaşımda sağlıklı, ekonomik ve çevreci bir alternatif olarak bisikletin daha geniş kesimlerce benimsenmesini hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamındaki sekiz şehri seçerken başlıca kriterlerinin bu kentlerde bisikletli ulaşım altyapısı, ileriye yönelik yatırımların ve bisiklet konusunda çalışan aktif STK’lerin bulunması olduğunu kaydeden Öztaş, 1 Nisan'da başlayan projenin bir yıl süreceğini ve birkaç aşamadan oluştuğunu ifade etti. Öztaş, öncelikle sekiz şehirden yerel yönetim temsilcileriyle bisikletle ilgili STK’lerin, merkezi yönetim temsilcilerinin ve proje ortağı Fietsersbond’ın katılımıyla düzenlenecek başlangıç toplantısında iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağını dile getirerek, projenin eğitimler ve eylem planlarıyla destekleneceğini belirtti.

SPOR İÇİN DEĞİL ULAŞIM ARACI OLARAK BİSİKLET

WRI Türkiye Direktörü Güneş Cansız da WRI Türkiye olarak bu yıl 15'inci yıllarını kutladıklarını ve 10 yıldır özellikle kent içi bisikletli ulaşıma odaklandıklarını kaydetti. Sürdürülebilir kent içi ulaşımın önemli unsurlarından biri olan bisikletli ulaşım konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Cansız, şunları kaydetti:

"Bisiklete dikkat çekmedeki amacımız bisikletin spor için değil, kent içi ulaşım için kullanılmasını sağlamak. Bugüne kadar Türkiye’de 15 kentte bisikletli ulaşımın geliştirilmesi konusunda strateji belirleme, altyapı çözümleri, yönetişim ve iletişim alanlarında çalıştık. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilk bisiklet regülasyonu hazırlığında, pilot bisiklet yolu planlaması ve personelin teknik kapasitesinin geliştirilmesinde destek verdik. ‘Herkes için Bisiklet!’ de çok önemsediğimiz ve Türkiye için yararlı olacağına inandığımız bir proje."

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